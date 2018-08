06-08-2018, Marc Zijlstra & Dirk Beekhuis - 112Groningen.nl

Brandweer blust brand in weiland bij Borgsweer

Borgsweer - De brandweer van Woldendorp en Wagenborgen zijn zondagavond opgeroepen voor een berm/ruigte brand aan de Wartumerweg in Borgsweer.

Bij aankomst van de brandweer stond er in een weiland stro in de brand. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, is onduidelijk. Er is ruim 25 meter aan stro in vlammen opgegaan.