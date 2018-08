06-08-2018, Marc Zijlstra & Mark Heikens - 112Groningen.nl

Brand in weiland aan de Hoofdweg Oost in Nieuwolda

Nieuwolda - De brandweer heeft in de nacht van zondag op maandag een brand geblust aan de Hoofdweg Oost in Nieuwolda.

Omwonenden werden wakker van een brandgeur. Na op verkenning te zijn geweest bleek in een weiland tegenover de woning een strook met stro in de brand te staan. De brandweer was snel ter plaatse en had het vuur snel onder controle.

Eerder deze avond heeft er een brand gewoed in een weiland aan de Wartumerweg bij Borgsweer. Of de branden verband hebben met elkaar, is niet bekend. Er is in totaal een strook van ruim 100 meter weggebrand.