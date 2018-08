06-08-2018, Marc Zijlstra & Mark Heikens - 112Groningen.nl

Brandweer blust brand aan de Zijdwende bij Midwolda

Midwolda - Op de Zijdwende tussen 't Waar en Midwolda heeft de brandweer maandagmorgen een brand geblust in een weiland. In het weiland stond een strook met stro in de brand.