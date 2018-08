06-08-2018, Mélarno Kraan - 112Groningen.

Dakbrand bij scoutingvereniging in Winschoten

Winschoten - Op het dak van een scoutingvereniging aan de Sint Vitusstraat in Winschoten heeft maandagmiddag brand op het dak gewoed.

De brandweer van Winschoten werd rond 17.20 uur opgeroepen. Ter plaatse bleek de begroeiing op het dak te branden.

De brandweer heeft het vuur geblust en een nacontrole binnen in het pand gedaan. Waardoor de brand is ontstaan is niet bekend.