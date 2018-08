06-08-2018, Redactie - 112Groningen

Getuigen van mishandeling gezocht

Groningen - De politie in Groningen is op zoek naar getuigen van een mishandeling.

Deze mishandeling vond maandag 30 juli rond 21.00 plaats op de Van Starkenborghstraat in Groningen.

Mensen die iets hebben gezien of relevante informatie hebben kunnen de politie bereiken via 0900-8844 of via een privébericht op de facebookpagina van Politie Groningen Stad & Haren.