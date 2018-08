07-08-2018, Marc Zijlstra & Mark Heikens - 112Groningen.nl

Giertank vast in weiland bij Wagenborgen

Wagenborgen - Aan het Tolhek bij Wagenborgen is dinsdagochtend een zelfrijdende giertank vast komen te zitten op het land.

Door de aanhoudende droogte is het veengrond op het akker zodanig droog dat de giertank er in is gezakt. De Provincie Groningen was met meerdere auto's aanwezig om te controleren dat er geen mest in de naastgelegen sloten terecht kwam.

Het gier in de tank werd overgepompt naar een andere tank voordat de giertank werd losgetrokken met een lier.