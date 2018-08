07-08-2018, meternieuws.nl

Brandweer Groningen ingezet bij grip 3 brand in natuurgebied Wateren

Wateren (Dr.) - In het Drentse Wateren is dinsdagmiddag een grote heidebrand uitgebroken. Een camping is ontruimd.

Diverse korpsen uit Drenthe, Friesland en Groningen zijn ingezet om de brand te bestrijden. Daarnaast helpen ook lokale boeren met de brandbestrijding. De campinggasten, ongeveer 12 personen, zijn opgevangen bij Landgoed Alberthoeve. De rest van de campinggasten staat bij de brand te kijken. Staatsbosbeheer roept mensen op niet naar de brand te komen omdat dit de hulpverlening kan hinderen.