08-08-2018, Marc Zijlstra & Mark Heikens - 112Groningen.nl

Aardbeving laat grond trillen bij Appingedam

Appingedam - In de nacht van dinsdag op woensdag heeft er een aardbeving plaatsgevonden in Appingedam.

Kort voor vijf uur hoorden de inwoners van Appingedam een behoorlijke knal. Ook de seismografen in de omgeving merkten de beving op. De beving had een kracht van 1.9 op de schaal van Richter. Het grootste deel van de woningen in de wijk Opwierde Zuid in Appingedam staat leeg door de aardbevingen in het gebied.

De woningen zouden eerst verstevigd worden. Dat plan werd echter van tafel geveegd. De wijk wordt gesloopt en herbouwd met aardbevingsbestendige nieuwbouwwoningen.