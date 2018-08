08-08-2018, Marcel Klip - 112Groningen.nl

Verdachte brandstichting Hoogezand langer vast

De 43-jarige verdachte van de brand in een wooncomplex in Hoogezand blijft langer vast zitten. Zijn inverzekeringstelling wordt verlengd. Hiertoe is besloten na toetsing bij de Rechter Commissaris. De man uit Hoogezand heeft diverse verklaringen afgelegd over de brand die zaterdagochtend plaatsvond aan de Ferdinand Bolstraat.

De toezichtmaatregelen die de politie en gemeente hebben getroffen in de straat blijven gehandhaafd. Ook het onderzoek naar de eerdere branden wordt voortgezet. Het belangrijkste doel voor de gemeente, politie en het openbaar ministerie is het laten stoppen van de branden.