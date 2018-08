08-08-2018, Patrick Wind - 112Groningen.nl

Vreemde lucht in bus zorgt voor brandweerinzet

Groningen - Bij de Van Ketwich Verschuurbrug in Groningen is woensdagmiddag een een Qliner stil komen staan vanwege een vreemde geur die werd geroken in de bus.

Na onderzoek van de brandweer bleek het vermoedelijk om een lek in de airco te gaan. Op het moment dat de geur geroken werd zaten er tien mensen in de bus. Twee personen werden uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht.