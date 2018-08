08-08-2018, Marc Zijlstra & Mark Heikens - 112Groningen.nl

Buitenbrand in Nieuwolderbos Nieuwolda

Nieuwolda - De brandweer van Woldendorp heeft woensdagavond een buitenbrand geblust in het Nieuwolderbos achter voetbalveld van voetbalvereniging Nieuwolda.

Tijdens het uitlaten van een hond trof een buurtbewoner in het bos, een brand in een boomstronk aan. Nadat de man zijn hond naar huis had gebracht, kwam hij terug met een emmer en gieter vol met water om het vuur proberen te doven.

De brandweer had het vuur snel onder controle en wist met een straal hoge druk het vuur te blussen.