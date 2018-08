09-08-2018, Mélarno Kraan, Mark Heikens & Marc Zijlstra - 112Groningen

Uitslaande brand verwoest leegstaande boerderij Midwolda (video)

Midwolda - De brandweer van Scheemda, Finsterwolde en Winschoten zijn in de nacht van woensdag op donderdag opgeroepen voor een uitslaande brand in een boerderij aan de Hoofdweg in Midwolda.

Rond 1 uur 's nachts ontving de meldkamer in Drachten een melding van deze brand, die woedde in een leegstaande boerderij. Bij aankomst van de brandweer stond de boerderij volledig in de brand. Over de oorzaak van de brand is niets bekend.