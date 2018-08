09-08-2018, Martin Nuver - 112Gr.

Code geel vanwege verwachte windstoten

Groningen - Het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) heeft voor komende nacht code geel aangekondigd.

Tussen 0.00 en 5.00 uur is code geel van kracht in de provincie Groningen en Drenthe vanwege verwachte windstoten. In Friesland is vanaf 21.00 uur zelfs code oranje van kracht vanwege de windstoten.

Het verkeer en buitenactiviteiten zoals varen kunnen hinder ondervinden door de wind. In Friesland wordt geadviseerd maatregelen te treffen om schade of verwondingen door het weer te voorkomen.