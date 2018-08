09-08-2018, Patrick Wind - 112Groningen.nl

Regen verandert talud zuidelijke ringweg in modderbad

Groningen - De Zuidelijke Ringweg N7 bij Groningen is donderdagavond in de richting van Drachten afgesloten geweest voor het verkeer. Oorzaak hiervan was een verzakking van het talud.

Het talud van de recentelijk in gebruik genomen weg veranderde in een modderpoel nadat het verzadigd raakte met regenwater. Enkele auto’s staan tot hun bumper in de modder. Het is onbekend hoelang de afsluiting zal duren.