Mispoes voor brandweer Stadskanaal

Stadskanaal - De brandweer van Stadskanaal werd vrijdag aan het begin van de middag opgeroepen voor een dier in problemen aan de Spreeuwenhof in Stadskanaal.

Ter plaatse bleek een kat op het dak te zitten. Na 24 uur was het dier nog niet naar beneden gekomen. De kat van het dak kijken werkte niet. De brandweer besloot zelf het dak op te gaan om het dier naar beneden te halen.

Terwijl de brandweerman omhoog klom begon de kat steeds zenuwachtiger heen en weer te lopen. Toen de brandweerman bijna boven was besloot de kat dat het genoeg was en koos het dier het hazenpad. Mispoes dus, voor de brandweer in Stadskanaal.