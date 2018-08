11-08-2018, Marcella Werkman - 112Gr.

Gewonde bij ongeval op zeilkamp

Lauwersoog - Bij een ongeval op een zeilkamp aan de Noordergat in Lauwersoog is vrijdagavond een jongen gewond geraakt.

Volgens omstanders kwam de jongen ten val en is zijn arm doorboord door een deurkruk. De brandweer van Zoutkamp en het Friese Anjum kwamen eraan te pas om de jongen te bevrijden.

Nadat de jongen bevrijd was, is hij met spoed overgebracht naar het UMCG. Waardoor de jongen ten val is gekomen is niet bekend.