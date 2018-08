11-08-2018, BrandweerGroningen bron

Je studententijd: het moet natuurlijk wel een feestje blijven!

Groningen - Ook dit jaar gaat Brandweer Groningen weer in gesprek met aankomende studenten tijdens de KEI-week. Dit doet de brandweer op maandag 13 augustus, tijdens de informatiemarkt, op de Vismarkt en op dinsdag 14 augustus in Martiniplaza.

Studenten zijn een belangrijke doelgroep voor de brandweer. Er valt bij studenten namelijk vaak veel winst te halen als het gaat om brandveiligheid. Het thema is dan ook: het moet natuurlijk wel een feestje blijven.

Vluchtroute



Zo is het voor studenten belangrijk om na te denken over een vluchtroute voor het geval er brand uitbreekt. Uit een onderzoek die we in 2014 deden, bleek dat veel studenten geen idee hebben wat te doen als er brand uitbreekt. Je kunt er bijvoorbeeld voor zorgen dat er geen bierkratten en fietsen

in de weg staan van de vluchtroute.

Voorkom brand



Brand kun je voorkomen door je elektrisch apparatuur juist op te laden. Zoals je telefoon, tablet of laptop. Doe dit als je wakker bent, zodat je er zelf bij bent. Leg het apparaat op een ondergrond die niet makkelijk brandt, dus liever niet op je dekbed of kussen. Ook doe je er goed aan om apparaten

alleen op te laden in ruimtes waar een rookmelder hangt.



Brandweer op visite



Kortom, het moet wel een feestje blijven! Wij helpen je graag om dat te laten slagen. Er is voorlichting op de markt en studenten kunnen een gratis brandveiligheidscheck aanvragen. Dan

komt de brandweer bij jullie langs in jullie studentenhuis met tips over wat je kunt doen om brand te voorkomen.