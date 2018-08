11-08-2018, Patrick Wind - 112Gr

Gewonde na aanrijding bij Haren

Haren - Op de kruising van de Molenkampsteeg met de Middelhorsterweg in Haren zijn zaterdagavond een automobilist en een scooterrijder met elkaar in botsing gekomen.

De scooterrijder is in de ambulance gecontroleerd op zijn verwondingen en later meegenomen naar het ziekenhuis. Waardoor de botsing heeft plaatsgevonden is niet bekend.

Ongevalsanalysten van de politie hebben het ongeval in kaart gebracht.