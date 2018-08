11-08-2018, Marc Zijlstra & Mark Heikens - 112Groningen.nl

Brandweer blust vreugdevuur in Overschild

Overschild - Bij de meldkamer in Drachten kwamen zaterdagavond meerdere telefoontjes binnen, dat er veel rook en een oranje gloed te zien was bij een boerderij aan de Meerweg in Overschild.