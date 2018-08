12-08-2018, Romke Notenbomer - 112Gr.

Auto gekanteld bij Jonkersvaart

Jonkersvaart - Op de Jonkersvaart in Jonkersvaart is vanmorgen een man uit de gem. Grootegast met zijn oldtimer op de kant beland.

De man was onderweg naar een oldtimerrit in Zevenhuizen.

Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren, is niet bekend. De brandweer van Marum heeft de man, die alleen in de auto zat bevrijd. Ook de brandweer van Leek was opgeroepen, hun inzet was echter niet nodig. De man is later overgebracht naar Nij Smellinghe in Drachten.

De weg was tijdens het ongeval tijdelijk afgesloten. De oldtimer die zwaar beschadigd raakte, is later afgesleept door een bergingsbedrijf.