12-08-2018, Marcel Klip 112hoogezand.nl

Schuur uitgebrand in de Groeve (Video)

De Groeve - Achter een woning aan de Steeg in de Groeve heeft zondagmiddag brand gewoed in een schuur.

De rookwolken die vanuit de schuur optrokken waren vanuit Hoogezand te zien. Ondanks de inzet van brandweer Zuidlaren, Annen en waterwagens uit Gieten en Eelde is de schuur volledig verloren gegaan. Zie ook www.112hoogezand.nl