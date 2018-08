13-08-2018, Melarno Kraan, Marc Zijlstra & Gerrie de Groot - 112Groningen.nl

Automobilist(78) overleden na aanrijding met trein bij Scheemda (video)

Scheemda - Maandagochtend omstreeks 06.00 uur werden de hulpdiensten gealarmeerd voor een ongeval op de Vogelzangsterweg bij Scheemda.

Op deze weg heeft een ernstig ongeval plaatsgevonden tussen een trein en een personenauto. Meerdere hulpdiensten zijn met spoed ter plaatse gekomen. In de trein zat op het moment van de aanrijding alleen een machinist. Hij kwam met de schrik vrij. Voor de bestuurder(78) uit Scheemda van de personenauto, tevens de enige inzittende, kwam alle hulp te laat. Hij is ter plaatse overleden aan zijn verwondingen.

Door de aanrijding is het treinverkeer (Zuidbroek – Winschoten) momenteel gestremd. Arriva zet bussen extra bussen in. De politie en de hulpverleners van Prorail zijn ter plaatse om de toedracht te achterhalen en om de identiteit vast te stellen van het slachtoffer. Tot hoe laat de weg en spoorwegovergang blijven gesloten is nog niet bekend. Dit zal zeker nog enige tijd gaan duren voordat alles weer wordt vrijgegeven.

Dvhn