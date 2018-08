13-08-2018, Henk Timmer

Motorrijder gewond na ongeval bij Winschoten

Winschoten - Maandagmiddag heeft op de Oostelijke Rondweg een ongeval plaatsgevonden.

Bij het ongeval is een motorrijder ernstig gewond geraakt. Het Mobiel Medisch Team kwam ter plaatse om assistentie te verlenen. De motorrijder is met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. Waardoor het ongeluk heeft kunnen gebeuren is niet bekend.