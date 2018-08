13-08-2018, Jordi Haverdings/InfoLeek.nl

Auto op de kop in de sloot langs de A7 bij Nuis

Nuis - De hulpdiensten zijn maandagmiddag rond kwart over drie opgeroepen voor een ongeval op de A7 bij Nuis.

Een automobiliste die tijdens een forse regenbui van Groningen naar Fryslan reed raakte bij Nuis de controle over het voertuig kwijt door aquaplaning. Via de berm belandde ze in de sloot waarna het voertuig over de kop sloeg. De automobiliste kon met hulp van gestopte omstanders uit het voertuig komen. Het personeel van de ambulance heeft de vrouw gecontroleerd op letsel.



De berger heeft het beschadigde voertuig uit de sloot getakeld en afgesleept. Rijkswaterstaat heeft de rechter rijstrook tijdens de afhandeling afgesloten waardoor er al snel een lange file stond richting Friesland.