13-08-2018, Marc Dol - 112Groningen.nl

Gewonde bij aanrijding aan de Scheepswerfstraat in Stadskanaal

Stadskanaal - Aan de Scheepswerfstraat in Stadskanaal is maandagavond een landbouwvoertuig in botsing gekomen met een busje.

Het ongeluk gebeurde even voor half zeven maandagavond. Bij het ongeluk raakte één persoon gewond. Aanwezige ambulancepersoneel ontfermde zich over de inzittende van het busje. Bij de aanrijding raakte het busje fors beschadigd. Er bergingsbedrijf heeft de wagen geborgen. De Scheepswerfstraat in Stadskanaal was tijdens de afhandeling van het ongeval afgesloten voor het verkeer.