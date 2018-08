14-08-2018, Mark Heikens & Michael Huising - 112Groningen

Vrachtwagen gekanteld op de N33 (Video)

Noordbroek - Op de N33 tussen Noordbroek en Siddeburen is dinsdagochtend een vrachtwagen op zijn kant beland. De vrachtwagenchauffeur raakte door een nog onbekende oorzaak de macht over het stuur kwijt en raakte met zijn combinatie in de sloot.

De bestuurder van de vrachtwagen is door ambulancepersoneel behandeld, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Tijdens het ongeluk was de N33 in beide richtingen afgesloten voor het verkeer. Het verkeer werd omgeleid via omleidingsroutes. De weg is inmiddels weer open.