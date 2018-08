14-08-2018, Mark Heikens & Michael Huising - 112Groningen

Vrachtwagen gekanteld op de N33 (Video)

Noordbroek - Op de N33 tussen Noordbroek en Siddeburen is dinsdagochtend een vrachtwagen gekanteld.

De politie spreekt over een eenzijdig ongeval. De chauffeur wordt door ambulancepersoneel onderzocht. Het is onbekend hoe hij er aan toe is. Waardoor het ongeval heeft kunnen gebeuren is niet bekend.

De N33 is tijdens de afhandeling van het ongeval in beide richtingen afgesloten.