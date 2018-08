14-08-2018, Jordi Haverdings/InfoLeek.nl

Auto's botsen op kruising N979 bij Zevenhuizen (Video)

Een-West - Bij een aanrijding op de kruising N979 met de Bakkeveenseweg zijn dinsdagmorgen even na 10 uur twee slachtoffers gevallen.

Door vermoedelijk een voorrangsfout konden twee voertuigen elkaar niet meer ontwijken en was een forse botsing het gevolg. Een voertuig klapte na de botsing over de stoep en kwam op het fietspad tot stilstand. Twee ambulances zijn ter plaatse gekomen om twee slachtoffers te behandelen. Deze zijn later met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd.



De VOA heeft ter plaatse een onderzoek ingesteld en het ongeval op papier gezet. Twee bergingsvoertuigen zijn ter plaatse gekomen om de zwaar beschadigde voertuigen af te slepen.