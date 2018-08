14-08-2018, Patrick Wind - 112Gr

Gaslekkage in Middelstum

Middelstum - Aan de Onderdendamsterweg in Middelstum is dinsdagmiddag een gaslekkage gemeld.

Buurtbewoners hoorden een knal en roken een gaslucht. De brandweer van Loppersum en Bedum zijn ter plaatse. Een gashuis is geraakt bij een verkeersongeval. De auto is hierbij in de naastgelegen sloot beland. Door de aanrijding is er een gaslekkage ontstaan. Uit voorzorg zijn enkele woningen aan de Ticheldobbe ontruimd. Enexis is bezig de leidingen te herstellen.