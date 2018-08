14-08-2018, Patrick Wind - 112Gr

Stille tocht in UMCG voor betere CAO

Groningen - Honderden medewerkers van het UMCG hielden dinsdagmiddag een stille tocht door het UMCG om aandacht te vragen voor een betere CAO.

Op 28 mei zijn de onderhandelingen voor een nieuwe CAO vastgelopen. In de acht Universitair Medische Centra worden ludieke acties gehouden voor een verbetering van de CAO. Ze eisen een fatsoenlijk loon, minder werkdruk en een goede generatieregeling.

De stille tocht startte via diverse ingangen en liep via een rode lijn naar de hoofdingang waar de tocht via een groene lijn langs diverse afdelingen verder ging zodat meer medewerkers kunnen aansluiten. De tocht eindigde bij de fontein in het midden van het UMCG waar ze de voorzitter van de Raad van Bestuur, Jos Aartsen een speciaal cadeau overhandigden.