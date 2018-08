15-08-2018, Tonnie Stam - 112Groningen.nl & Meternieuws

Fietser komt om het leven na botsing met auto in Delfzijl (video)

Delfzijl - Op de Hogelandsterweg in Delfzijl is woensdagmiddag een fietser in botsing gekomen met een auto.

Bij het ongeluk is de fietser om het leven gekomen. De politie doet onderzoek naar de identiteit van de fietser en naar de oorzaak van deze ernstige aanrijding. De Hogelandsterweg is afgesloten voor het verkeer.