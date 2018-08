15-08-2018, Patrick Wind - 112Groningen.nl

Qbuzz dubbeldekkers gaan de weg weer op

Groningen - Ondanks dat de oorzaak van de onwelwordingen in een dubbeldekker van Qbuzz vorige week woensdag nog niet gevonden zijn, gaan de andere vier dubbeldekkers donderdag weer de weg op.

Alles bleek tijdens de onderzoeken in orde, er zijn geen gebreken aan de bussen. Toch wil Qbuzz koste wat kost achterhalen wat er precies misgegaan is in de betreffende dubbeldekker. Daarom blijft die bus nog even in de remise. Volgende week gaat een extern bedrijf verder met het onderzoek in die bus.

Met de passagiers en chauffeur die gezondheidsklachten kregen, gaat het volgens Qbuzz weer goed. Uit tests en bloedonderzoeken is niets bijzonders naar voren gekomen.