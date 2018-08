15-08-2018, Patrick Wind - 112Groningen.nl

Brand bij Knol's Koek in Groningen (video)

Groningen - Bij Knol’s Koek aan het Hoendiep in Groningen is woensdagavond brand uitgebroken. De brandweer van Groningen is met groot materiaal uitgerukt om de brand te bestrijden.

Om de samenwerking tussen de verschillende hulpdiensten bij deze brand goed te coördineren is er opgeschaald naar; GRIP 1. Het Hoendiep is geheel afgesloten voor het verkeer. Eerdere brand In 2010 werd Knol’s koek ook getroffen door brand. Toen brandde het pand volledig uit.

Lees het hele artikel van de grote brand in 2010 hier Rook Bij de brand komt veel rook vrij. Daarom is er zojuist een NL-Alert verstuurt. Heeft u last van de rook? Sluit bij overlast ramen en deuren schakel de ventilatie uit. Meer informatie over rook is terug te vinden op www.blijfuitderook.nl