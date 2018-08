16-08-2018, Mélarno Kraan - 112Groningen & Henk Timmer

Auto over de kop in sloot bij Zuidbroek

Zuidbroek - Op de A7 bij Zuidbroek is donderdagmiddag een automobilist over de kop geslagen.

Het ongeval gebeurde tussen Zuidbroek en Scheemda. Door een nog onbekende oorzaak sloeg de auto over de kop waarbij het in een sloot tot stilstand kwam. De bestuurder is door ambulancepersoneel aan zijn verwondingen gecontroleerd.