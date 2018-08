17-08-2018, Marc Zijlstra - 112Groningen

Auto botst tegen boom bij Steendam

Steendam - Op de Damsterweg in Steendam is vrijdagavond rond 21.15 uur een auto tegen een boom gebotst.

De bestuurster is met onbekende verwondingen door ambulancepersoneel gecontroleerd. Waardoor de auto tegen de boom is gebotst is niet bekend.