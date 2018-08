18-08-2018, Patrick Wind - 112Gr

Auto te water in Groningen

Groningen - Op de Europaweg(A7) in Groningen is in de nacht van vrijdag op zaterdag een auto te water geraakt.

Waardoor de auto te water is geraakt is niet bekend. De bestuurder van het voertuig was bij aankomst van de hulpdiensten nergens te bekennen.