17-08-2018, Gerrie de Groot & Mélarno Kraan - 112Groningen

Auto botst tegen paal bij Winschoten

Winschoten - Op het Oldambtplein in Winschoten is vrijdgavond een auto tegen een paal gebotst.

Waardoor de auto tegen de paal is gebotst is niet bekend. De bestuurder is door ambulancepersoneel aan zijn verwondingen gecontroleerd. De auto is afgesleept.