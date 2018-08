18-08-2018, Gerrie de Groot & Mélarno Kraan - 112Groningen

Motorrijder gewond na valpartij bij Finsterwolde

Finsterwolde - Op de C.G. Wiegersweg in Finsterwolde is zaterdagmiddag een motorrijder ten val gekomen. De motorrijder raakte hierbij gewond.

Over de aard van zijn verwondingen is niets bekend. Het slachtoffer is met spoed naar een ziekenhuis gebracht.

De oorzaak van het ongeval is niet bekend. De politie doet onderzoek.