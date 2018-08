18-08-2018, Redactie - 112Groningen

Overleden persoon aangetroffen in woning Groningen

Groningen - In een woning aan de Graaf Adolfstraat in Groningen is zaterdag het lichaam van een overleden persoon aangetroffen.

Een GGD-Arts en de politie doen onderzoek. Het is nog onduidelijk of het om een natuurlijk overlijden of om een misdrijf gaat.