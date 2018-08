19-08-2018, 112Groningen.nl

Gewonde na ongeval in Garsthuizen

Garsthuizen - Zondagmiddag heeft er een ernstig verkeersongeval plaats gevonden op de Smydingeweg in Garsthuizen.

Bij het ongeval is de bestuurder van de motor ernstig gewond geraakt aan zijn voet. De vrouwlijke bijrijder is ook met onbekende verwondingen over gebracht naar het ziekenhuis. Het ongeval vond plaats in een bocht.

Een automobilist heeft de motorrijder over het hoofd gezien waarna de motor langs de auto schampte en ten val kwam. De bestuurder van de auto is voor verhoor mee genomen naar het politie bureau.