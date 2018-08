19-08-2018, Niels Holterman ten Hove - DitIsRoden.nl

Gewonden bij botsing tussen wielrenners (Video)

Roden (Dr.) - Op de weg tussen Roderesch en Roden op de N373 zijn vermoedelijk 2 of 3 gewonden gevallen bij een groepje wielrenners na een valpartij. De wielrenners zijn waarschijnlijk met elkaar in botsing gekomen.

Een betrokkene is later opgehaald door een auto en de andere gewonde is nagekeken in de ambulance voor zijn verwondingen. De derde gewonde is hoogstwaarschijnlijk meegenomen voor onderzoek naar een ziekenhuis.

Er waren drie ambulances aanwezig. Ook werd er een traumahelikopter opgeroepen, maar is inmiddels weer afgemeld. Waardoor de wielrenners in botsing zijn gekomen is niet bekend.