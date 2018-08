19-08-2018, Marcel Klip 112hoogezand.nl

Nekletsel na incident in zwembad Veendam

Veendam - In het zwembad van Veendam is zondagmiddag een man gewond geraakt.

Het slachtoffer kwam bij een sprong op een zwemband ongelukkig terecht en had direct last van de nek. Het slachtoffer is door medewerkers van de ambulancedienst en de bemanning van de traumahelikopter behandeld en later met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.