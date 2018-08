21-08-2018, Melarno Kraan - 112Groningen.nl

Aanrijding op spoor bij Assen blijkt met 14 jarige jongen

Assen (Drenthe) - Op het Stationsplein in Assen is maandagmiddag een jongen zwaar gewond geraakt na een aanrijding met een trein.

Door de aanrijding ligt het treinverkeer tussen Beilen en Groningen Europapark stil. Volgens de woordvoerder van de politie heeft de botsing zich voorgedaan bij de spoorwegovergang aan de Spoorstraat.

De jongen(14) is ter plaatse door ambulancepersoneel behandeld en vervolgens met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Treinreizigers tussen Zwolle en Groningen moeten rekening houden met vertraging.

