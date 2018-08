20-08-2018, Patrick Wind - 112Groningen

Drie voertuigen betrokken bij ongeval in Groningen

Groningen - Bij een verkeersongeval op het Julianaplein bij Groningen zijn maandagmiddag drie voertuigen betrokken.

Door een onbekende oorzaak botsten drie voertuigen op elkaar. Twee van de voertuigen zijn afgesleept. Over gewonden is niets bekend. Het ongeval zorgde voor enige hinder in de avondspits.