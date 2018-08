21-08-2018, Dennie Gaasendam / DGFotografie.nl

Brandweer rukt uit voor melding koolmonoxide in woning Veendam

Veendam - De brandweer van Veendam moest maandagavond uitrukken voor een koolmonoxide melding in een woning aan de A.G.Swartstraat in Veendam.