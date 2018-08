21-08-2018, Martin Nuver 112Gr.

Motorblok vat vlam tijdens het rijden

Groningen - Een auto van de gemeente Groningen heeft dinsdagmorgen om 11:35 uur vlam gevat nabij het Emmaviaduct.

Kort daarvoor toen de auto de oprit nam van de Europaweg richting het Julianaplein werd rook geconstateerd dat onder de motorkap vandaan kwam. De chauffeur en de bijrijder dachten eerst dat een nieuwe truck voor hen zo stonk. Ze(hun auto) bleken het zelf te zijn.

De brandweer was snel ter plaatse met een bluswagen en een schuimblusvoertuig. Zij wisten de brand in het motorcompartiment snel onder controle te krijgen. De auto is total loss. De Milieudienst heeft de wagen zelf opgehaald.