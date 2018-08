21-08-2018, oogtv tekst en foto Flexteam politie Groningen

Acht keer zonder rijbewijs, twee mannen proces-verbaal

Groningen - Een man werd maandag voor de achtste keer in twee jaar tijd betrapt op het rijden zonder rijbewijs.

Het voertuig waarin dat gebeurde is in beslag genomen. De eigenaar van het voertuig is ook strafbaar, omdat deze op de hoogte was dat de bestuurder geen rijbewijs had. Tegen beide mannen is proces-verbaal opgemaakt.