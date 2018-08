21-08-2018, Mark Heikens - 112Groningen

Gaslekkage door graafwerkzaamheden

Gasselternijveen (Dr.) - De brandweerkorpsen van Gasselternijveen en Gieten werden dinsdagmiddag verzocht naar de Vogelshemweg in Gasselternijveen te gaan voor een gaslekkage.

Ter plaatse bleek door het in de grond slaan van een paaltje een lek te zijn ontstaan, vlak bij de brandweerkazerne. De brandweer stond standby in afwachting van Enexis. De weg was tijdens het incident afgezet.