25-08-2018, Persbericht

217.464 euro opgehaald bij de Swimchallenge (Video)

Zoutkamp - De vijfde editie van de Groningen Swim Challenge was op zaterdag 25 augustus een doorslaand succes.

Het ene na het andere record werd verbroken, met als ware climax het eindbedrag dat overhandigd werd aan het UMCG Kanker Researchfonds: € 217.000,-. Hiermee is het record van de vorige editie met meer dan € 70.000,- verbroken.

In totaal doken 250 zwemmers op zaterdag 25 augustus het water in, om hiermee geld op te halen voor kankeronderzoek van het UMCG. Om 05.30 uur werd voor de eerste zwemmers het startschot al gegeven. Voor deelnemers aan de Ultra Challenge startte de uitdaging in de haven van Lauwersooog en voor deelnemers aan de Swim Challenge lag het startpunt in de haven van Zoutkamp. De eerste zwemmer kwam om 18.13 uur aan in de Oosterhaven.



Meerdere evenementen

Naast de twee estafettetochten werden op zaterdag 25 augustus ook de City Swim en de Kids Swim georganiseerd. Deelnemers aan deze tochten zwommen door de grachten van Groningen en ook zij haalden hiermee geld op voor het goede doel. Daarnaast zijn er in de afgelopen maanden onder de noemer ‘Heel Groningen Zwemt!’ tal van acties door de gehele provincie georganiseerd door scholen, verenigingen en zwembaden. Naar schatting kwamen vierduizend kinderen in beweging voor de Stichting Groningen Swim Challenge.



Goed doel

Alle evenementen die door Stichting Groningen Swim Challenge georganiseerd woerden, stonden in het teken van de zwemsport en geld inzamelen voor het UMCG Kanker Researchfonds. Dit fonds maakt hoogwaardig en fundamenteel kankeronderzoek in de stad Groningen mogelijk. De onderzoekers van het UMCG werden rond de klok van 20.30 uur verblijd met een voorlopige recordopbrengst van ruim twee ton. Voorzitter Haan: “Natuurlijk zijn wij ontzettend trots dat we ieder jaar geld ophalen voor kankeronderzoek in Groningen, maar belangrijker is dat we een prachtig evenement neerzetten. Een evenement waar zwemmers, schippers, vrijwilligers en supporters met een glimlach aan terugdenken. En dat dat ondanks het soms pittige weer gelukt is, maakt mij erg trots!” .





Lustrumeditie van records en uitdagingen

De lustrumeditie van de Groningen Swim Challenge was er eentje van records. Maar ook is het een editie die de boeken in gaat als een ware uitdaging voor alle zwemmers. Na een hete zomer, lieten de weergoden het op 25 augustus een klein beetje afweten. Gelukkig gooide de regen, wind en de lagere temperaturen geen roet in het eten. Een deelnemer van de City Swim ging met onderkoelingsverschijnselen en kramp ter controle naar het ziekenhuis, maar mocht gelukkig al snel weer richting huis. Hij gaf aan volgend jaar weer van de partij te zijn. Alle andere zwemmers kwamen met een grote glimlach over de finish.

Doneren kan nog tot eind september via onze website. Daarna wordt het definitieve bedrag overhandigd en start de voorbereiding voor 2019. Zoals ieder jaar wil de organisatie het evenement blijven vernieuwen en verbeteren! Houd de site en onze social media kanalen goed in de gaten!

Kijk voor meer informatie op www.groningenswimchallenge.nl

