21-08-2018, Persbericht

Zaterdag 25 augustus de Swimchallenge

Zoutkamp - Aankomende zaterdag(25-08-19) is het weer zover. Bijna 250 zwemmers zullen in de provincie het water betreden om geld in te zamelen voor kankeronderzoek.

Vanuit Lauwersoog en Zoutkamp zwemmen een kleine tweehonderd zwemmers in estafettevorm richting het centrum van Groningen. In de avond zullen de estafettezwemmers gezelschap krijgen van deelnemers aan de City Swim. Zij zwemmen anderhalf kilometer door de Groningse grachten.

Nu al hebben de zwemmers een absoluut recordbedrag bijeengebracht. De teller staat op ruim 155.000 euro en er komt de komende dagen nog geld bij. De opbrengst van de Groningen Swim Challenge komt ten goede aan kankeronderzoek in het UMCG via het UMCG Kanker Researchfonds. De tocht van Maarten van Weijden maakte afgelopen weekend veel indruk.. Helaas konden in Friesland de recreatieve zwemmers niet met de lange afstand zwemmer het water in vanwege de E-coli bacterie.

De schrik sloeg om het hart bijj een aantal deelnemers aan de Groningen Swim Challenge toen dit nieuws bekend werd. In samenwerking met het waterschap Hunze en Aa’s werden de afgelopen maanden continu metingen verricht. Uit deze metingen bleek dat de zwemkwaliteit van het water goed is. Dit geldt voor zowel het Reitdiep als de Groningse grachten! Deze zaterdag zullen vanaf 5.30 in de ochtend onze deelnemers in het water liggen, allemaal met het doel om in de Oosterhaven met een grote glimlach en zoveel mogelijk geld voor kankeronderzoek weer veilig aan wal te verschijnen.

Een uniek evenement in Groningen en Nederland! Kijk voor meer informatie op www.groningenswimchallenge.nl

